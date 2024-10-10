Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле в Москве

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Три автомобиля столкнулись в Северо-Западном тоннеле Москвы. На месте аварии работают оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в сторону области затруднено, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП с участием 8 автомобилей произошло при въезде в Новокузнецк. По предварительной версии, водитель "КамАЗа" двигался со стороны Притомского поселка, но не смог соблюсти дистанцию до авто, идущего впереди него. Никто из участников аварии не пострадал.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водитель Kia, поворачивая налево, врезался во встречный Volvo. После этого иномарка вылетела на тротуар, где столкнулась с курьером. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое.

