Автомобиль сбил курьера и врезался в витрину магазина в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Автомобиль вылетел на тротуар в Санкт-Петербурге, сбил курьера и разбил витрину магазина. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

"Около 13:20 у дома 21 по Среднему проспекту Васильевского Острова 38-летний водитель Kia Rio при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем Volvo XC90, за рулем которого находился 59-летний мужчина", – говорится в публикации.

После этого машина марки Volvo вылетела на тротуар, в результате чего и пострадал 29-летний курьер на мопеде. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее на Планерной улице мужчина наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что водитель проехал на красный светофор.

Спустя время следователи предъявили 20-летнему водителю обвинение в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

