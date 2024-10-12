ТАСС: 12 человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автобусом в Астрахани

Фото: телеграм-канал "Астраханская полиция"

Двенадцать человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения регоны.

Все они остаются в состоянии средней тяжести, указали представители ведомства.

"Шесть человек госпитализированы в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу (АМОКБ), шесть человек – в ЧУЗ ("Медико-санитарная часть Газпрома")", – отметили в Минздраве, добавив, что еще четверо пострадавших в результате аварии были направлены на амбулаторное лечение.

Пациенты АМОКБ лечатся в травматологии, челюстнолицевой и ЛОР, а врачи ЧУЗ помогают пострадавшим, у которых были выявлены закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, указали в ведомстве.

Грузовой автомобиль "МАЗ" столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" 11 октября на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека, еще 17 получили травмы. Предварительной причиной аварии стал выезд водителя бетономешалки на полосу встречного движения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокурор области Сергей Фрост поставил ход расследования на контроль.