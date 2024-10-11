Число пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области увеличилось до 17

Фото: телеграм-канал “Астраханская полиция”

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Астраханской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. При этом немногим ранее в УМВД региону заявляли о 14 пострадавших.

Авария произошла на автодороге Волгоград – Астрахань. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАЗ" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "ЛиАЗ".

"В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, также на месте ДТП скончался один из пассажиров автобуса", – говорится в сообщении УМВД.

На месте ЧП задействованы восемь специалистов и две единицы техники. Сейчас сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП.

Ранее два автобуса столкнулись на трассе М7 "Волга" в Мензелинском районе Татарстана. По предварительным данным, водитель автобуса "КамАЗ" при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong. В результате ДТП на месте скончались два пассажира "КамАЗа".