Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Причиной столкновения грузовика с несколькими машинами на трассе М-2 "Крым" в Серпухове Московской области мог стать отказ тормозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В свою очередь, в прокуратуре Московской области заявили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Отмечается, что работу сотрудников правоохранительных органов координирует Серпуховской городской прокурор Виталий Хрипунов.

Кроме того, в связи с аварией перекрыто движение на участке трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы, заявила пресс-служба "Мострансавто". Так, автобусы маршрутов № 26, 32, 28, 359, 30, 42 следуют по фактическому прибытию на остановочные пункты.

Авария с участием четырех грузовиков и семи легковушек произошла в Серпухове 7 октября в 12:20 на 103-м километре трассы М-2 "Крым". По предварительным данным, большегруз влетел в поток на мосту через Оку, протащил семь легковых автомобилей и три грузовика. В результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали.