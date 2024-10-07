Три человека погибли в результате ДТП на трассе М2 "Крым" в Подмосковье

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Три человека погибли в результате ДТП с участием четырех грузовиков и семи легковушек в Серпухове Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Еще три человека пострадали. Авария произошла в 12:20 на 103-м километре трассы М2 "Крым".

По предварительным данным, большегруз влетел в поток на мосту через Оку, протащил семь легковых автомобилей и три грузовика.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.