11 человек пострадали при столкновении маршрутки с автобусом в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

11 человек, в том числе двое детей, пострадали из-за столкновения автобуса с маршрутным такси на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в экстренных службах.

По информации пресс-службы Мосгортранса, инцидент произошел 30 сентября примерно в 13:50 на Каспийской улице в районе дома 31 по Бакинской улице. Предварительно, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и врезался в автобус м87, который находился в момент происшествия на остановке.

В экстренных службах агентству уточнили, что у пострадавших выявлены ушибы и открытые раны. Ао данным Мосгортранса, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Иные детали происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Похожий инцидент произошел утром 30 сентября в Волгограде. Грузовик "МАН" столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ", который курсировал по маршруту № 68. В результате трое пострадавших обратились за медицинской помощью.

