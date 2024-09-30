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30 сентября, 14:32

Происшествия

11 человек пострадали при столкновении маршрутки с автобусом в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

11 человек, в том числе двое детей, пострадали из-за столкновения автобуса с маршрутным такси на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в экстренных службах.

По информации пресс-службы Мосгортранса, инцидент произошел 30 сентября примерно в 13:50 на Каспийской улице в районе дома 31 по Бакинской улице. Предварительно, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и врезался в автобус м87, который находился в момент происшествия на остановке.

В экстренных службах агентству уточнили, что у пострадавших выявлены ушибы и открытые раны. Ао данным Мосгортранса, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Иные детали происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Похожий инцидент произошел утром 30 сентября в Волгограде. Грузовик "МАН" столкнулся с рейсовым автобусом "ПАЗ", который курсировал по маршруту № 68. В результате трое пострадавших обратились за медицинской помощью.

Новости регионов: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Волгограде

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