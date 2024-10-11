Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Астраханской области

Фото: телеграм-канал 112

Три человека погибли в результате столкновения вахтового автобуса с бетономешалкой в Астраханской области. Еще семь человек пострадали, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Волгоград – Астрахань. На месте ЧП задействованы восемь специалистов и две единицы техники.

"Астраханские сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП", – говорится в сообщении.

Ранее в турецком городе Фетхие перевернулся туристический автобус с россиянами. Авария произошла, когда туристов из России везли из отеля в аэропорт. По данным СМИ, ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

Генконсульство России в Анталье уточнило, что в результате ДТП трое россиян получили легкие травмы. Они были доставлены в ближайшую больницу. Всего в автобусе находились 14 граждан России.

