Фото: телеграм-канал "Актуально Астрахань"

Автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Между тем два автобуса столкнулись на трассе М7 "Волга" в Мензелинском районе Татарстана. По предварительным данным, водитель автобуса "КамАЗ" при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong. В результате ДТП на месте скончались два пассажира "КамАЗа".

В конце сентября один человек погиб в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в станице Старокорсунской Кубани. При этом травмы получили 5 человек, в том числе 3 ребенка. Кроме того, в результате ДТП произошло возгорание на 35 квадратных метрах.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на дороге Челябинск – Екатеринбург в Свердловской области. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса произошло возгорание последнего.

