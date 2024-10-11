Водитель бетономешалки мог стать виновником ДТП с автобусом под Астраханью

Фото: телеграм-канал "Актуально Астрахань"

Выезд бетономешалки на встречную полосу, предварительно, стал причиной ДТП с вахтовым автобусом в Астраханской области. Об этом пресс-служба УМВД по региону сообщила в телеграм-канале.

Бетономешалка и автобус столкнулись 11 октября на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека, еще 14 пострадали.

На месте ЧП задействованы восемь специалистов и две единицы техники МЧС. Они ликвидируют последствия аварии.

Ранее два человека погибли, еще девять пострадали при столкновении двух автобусов в Мензелинском районе Татарстана. ДТП произошло на трассе М-7 "Волга". По предварительной информации, водитель автобуса "КамАЗ" при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong.