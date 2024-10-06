Один человек погиб и одинадцать пострадали во время ДТП в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

1 человек погиб и 11 пострадали в ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщает ГУМВД России по региону в телеграм-канале.

"По предварительной информации, около 18:30 на 705 км автодороги Р-229 "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград" произошло столкновение грузопассажирской автомашины "Газель" и легкового автомобиля "Мерседес", – указано в сообщении.

30-летний водитель автомашины "Мерседес" скончался на месте от полученных травм. 11 пассажиров "Газели" получили травмы и обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, движение по автодороге не затруднено, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.