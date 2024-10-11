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11 октября, 18:22

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с бетономешалкой и автобусом под Астраханью

Фото: телеграм-канал "Астраханская полиция"

Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием бетономешалки и вахтового автобуса в Астраханской области. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

Дело заведено по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Грузовой автомобиль "МАЗ" столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" 11 октября на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека, еще 17 получили травмы.

На месте происшествия работали 16 специалистов МЧС РФ и четыре единицы техники. Предварительной причиной аварии стал выезд водителя бетономешалки на полосу встречного движения.

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