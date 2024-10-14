Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе подчеркнули, что движение в районе аварии было затруднено, в настоящее время оно восстановлено.

Ранее водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП на 10-м километре Ильинского шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с частным автобусом "ЛиАЗ". В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью.

До этого в ДТП на востоке Москвы погиб курьер. Авария произошла на улице Металлургов в районе дома 56. По предварительной информации, водитель автомобиля такси "Джили" столкнулся с курьером, который передвигался на электровелосипеде.