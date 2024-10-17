Девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Забайкальского края.

"В минувшую среду в Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи водитель автомашины Ford Transit (не является маршрутным транспортным средством) не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – указано в сообщении.

В аварии пострадали 9 пассажиров микроавтобуса. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 12 человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань". Все они находились в состоянии средней тяжести. При этом еще четверо пострадавших в результате аварии были направлены на амбулаторное лечение.

