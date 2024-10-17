17 октября, 05:59Происшествия
Девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Забайкалье
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"
Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Забайкальского края.
"В минувшую среду в Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи водитель автомашины Ford Transit (не является маршрутным транспортным средством) не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – указано в сообщении.
В аварии пострадали 9 пассажиров микроавтобуса. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее 12 человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань". Все они находились в состоянии средней тяжести. При этом еще четверо пострадавших в результате аварии были направлены на амбулаторное лечение.
ДТП произошло на Симферопольском шоссе