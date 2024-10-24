Пассажир столичного метро угрожал машинисту игрушечным пистолетом

Пассажир в столичном метрополитене остался недоволен качеством управления поездом, поэтому подошел к машинисту и направил на него игрушечный пистолет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на станции метро "Люблино". 43-летний пассажир вышел из вагона, подошел к кабине, где сидел машинист, и направил на него игрушечный пистолет, угрожая убийством. Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось качество управления поездом.

Прокуратура Московского метрополитена проконтролирует привлечение пассажира к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Ранее в Москве был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье о хулиганстве 56-летний житель района Митино, угрожавший прохожим саблей на северо-западе Москвы.

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