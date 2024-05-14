Новости регионов: фиктивный директор возглавлял компанию, чей автобус упал в Мойку

Гендиректор компании ООО "Такси", которой принадлежал упавший в реку Мойку автобус в Санкт-Петербурге, оказался фиктивным руководителем. Против него возбудили уголовное дело о фальсификации единого госреестра юридических лиц. Неустановленные лица выплачивали ему около 13 тысяч в месяц, сообщили в Следственном комитете.

В Новосибирске на Бердском шоссе прорвало трубу. Вода из нее фонтанировала рядом с автомобильной дорогой. С аварией предстоит разобраться коммунальщикам.

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