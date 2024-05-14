Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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Новости

14 мая, 11:30

Происшествия

Новости регионов: фиктивный директор возглавлял компанию, чей автобус упал в Мойку

Новости регионов: фиктивный директор возглавлял компанию, чей автобус упал в Мойку

Новости мира: более 20 чиновников в Киргизии наказали после наезда грузовика на детей

Машина сгорела на улице Каховке в Москве

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова

Один человек погиб из-за аварии в Анапе

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в Волгоградской области

Новости регионов: видео с ребенком на качелях на фоне горящей квартиры попало в Сеть

Новости мира: Ангела Меркель выпустит мемуары в ноябре 2024 года

Новости мира: три человека погибли в аварии в Калифорнии

В Архангельске загорелся находящийся на ремонте теплоход "Ломоносов"

Гендиректор компании ООО "Такси", которой принадлежал упавший в реку Мойку автобус в Санкт-Петербурге, оказался фиктивным руководителем. Против него возбудили уголовное дело о фальсификации единого госреестра юридических лиц. Неустановленные лица выплачивали ему около 13 тысяч в месяц, сообщили в Следственном комитете.

В Новосибирске на Бердском шоссе прорвало трубу. Вода из нее фонтанировала рядом с автомобильной дорогой. С аварией предстоит разобраться коммунальщикам.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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