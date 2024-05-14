Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: три человека погибли в аварии в Калифорнии

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Авария произошла в калифорнийском городе Пасадене. Со скоростью 100 километров в час Tesla въехала в стену нежилого здания. Та обрушилась от силы удара. Водитель и два пассажира погибли на месте. Еще трое доставлены в больницу с травмами. Пока неизвестно, стал ли причиной ДТП автопилот.

Между тем из индийского мегаполиса Мумбаи продолжают поступать кадры песчаной бури. Днем в городе не видно солнца, а по улицам летают кроны деревьев. Кроме того, обрушились опоры ЛЭП и остановлено движение общественного транспорта.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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