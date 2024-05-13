Шесть пострадавших после обстрела Белгорода направили в Москву

После удара ВСУ по Белгороду в столицу на лечение направлены шестеро пострадавших, среди них – полуторамесячный ребенок. Его уже доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. Как сообщают в Минздраве, младенец подключен к искусственной вентиляции легких.

Днем 12 мая Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ, погибли 19 человек, еще более 30 жителей находятся в пунктах временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.