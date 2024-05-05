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Новости

05 мая, 18:45

Происшествия

Новости регионов: овощехранилище загорелось в Крыму

Новости регионов: овощехранилище загорелось в Крыму

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Овощехранилище загорелось в селе Жемчужина в Крыму. На месте сейчас работают сотрудники МЧС. По последним данным, пожар уже удалось локализовать. Общая площадь составила 1 800 квадратных метров.

Спасатели МЧС в Тюменской области укрепляют участок федеральной трассы, к которому подбирается вода. Сильный ветер нагоняет волну, и она бьет по защитной линии. Участок трассы находится в Абатском районе, который сильно пострадал из-за паводка.

Снег выпал в воскресенье, 5 мая, в Ставрополе. В южном регионе температура днем в мае, как правило, доходит до 20 градусов. Но в этом году она резко упала почти до 0 градусов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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