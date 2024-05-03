Новости мира: более двух тысяч поддерживающих Палестину человек задержали в США

Число задержанных в университетских кампусах США превысило 2,2 тысячи человек. Они участвовали в акциях в поддержку Палестины. Свидетели говорят о чрезвычайной жестокости полицейских, которые используют резиновые пули и наносят участникам протеста серьезные травмы. Ранее правоохранители силой разогнали палаточный лагерь в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Тем временем Израиль не допускает возможности прекращения боевых действий в секторе Газа на время праздников. Об этом заявила заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спиваков. Такой вариант развития событий возможен только для освобождения заложников. При этом Израиль пообещал обеспечить безопасность пролета российского борта с Благодатным огнем.

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