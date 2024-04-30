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Новости

Новости

30 апреля, 19:30

В мире

Новости мира: в США студенты захватили кампус вуза в рамках акции поддержки Палестины

Новости мира: в США студенты захватили кампус вуза в рамках акции поддержки Палестины

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В США продолжаются студенческие акции в поддержку Палестины. Так, в Нью-Йорке в Колумбийском университете группа протестующих в масках захватила кампус на Манхэттене. Молодые люди забаррикадировались в здании, разбив окна. В свою очередь, спикер палаты представителей конгресса республиканец Майк Джонсон заявил о возможности привлечь бойцов нацгвардии для разгона этой студенческой демонстрации.

В Индонезии началось извержение вулкана. Вулкан Руанг выбросил столп пепла на высоту около 20 километров. Уровень опасности в этом районе повышен до максимального уровня. Из-за пепла закрыт ближайший к острову аэропорт, все жители эвакуированы.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. Они побеседовали о причинах "саморазрушительного" поведения англоязычных стран и обстоятельствах, из-за которых США стали воспринимать Россию своим главным врагом с 2000-х годов. Видео появилось на странице журналиста в соцсетях и длится чуть больше 20 минут.

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