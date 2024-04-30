На саммите G7 будет обсуждаться отказ от российского СПГ

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Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке встречи профильных министров G7. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин.

"Этот вопрос стоит как на технической, так и на политической повестке дня, посмотрим ночью, каким может быть результат", – приводит его слова РИА Новости.

Итальянский министр также заявил, что на данный момент окончательного решения по запросу Бельгии о блокировании импорта СПГ из России нет, но работа над этим продолжается.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на встрече с другими министрами иностранных дел в Люксембурге сказал, что Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа.

Кроме того, в Австрии планируют полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер уже направила законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа представителю правительства.

