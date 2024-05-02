Полиция начала задерживать перекрывших дорогу в Тбилиси протестующих

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Сотрудники МВД Грузии начали арестовывать митингующих против законопроекта об иноагентах, которые перекрыли дорогу на площади Героев в Тбилиси, передает ТАСС.

По данным СМИ, правоохранительные органы оттеснили часть протестующих на обочину, а сопротивляющихся арестовали. На данный момент движение частично восстановлено, однако часть митингующих по-прежнему занимает дорогу.

Ранее в пресс-службе МВД Грузии сообщили о семи пострадавших полицейских за два дня протестов, 30 апреля и 1 мая. Одному из сотрудников уже сделали операцию.

В свою очередь, грузинский парламент объявил красный уровень безопасности из-за попыток протестующих ворваться в здание. По данным Минздрава Грузии, не менее восьми человек пострадали во время митинга в ночь на 2 мая.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси уже несколько дней проходят протесты. Одна из акций состоялась 30 апреля. Сотрудники полиции для разгона демонстрантов применили перцовый газ и водомет. В общей сложности полицейские задержали 63 человека.