27 января, 04:15

Происшествия

Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной

Фото: depositphotos/wasja

Японская полиция подтвердила гибель россиянина, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в районе деревни Хакуба в префектуре Нагано. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

Полицейские уже уведомили российское посольство о произошедшем. В данный момент правоохранители связываются с семьей погибшего и ожидают их решения. Кроме того, продолжается координация процедуры возвращения тела погибшего в Россию.

Россиянин попал под лавину во время катания на сноуборде днем 25 января. По данным СМИ, 42-летний мужчина был в группе из трех сноубордистов. На высоте около 1,1 тысячи метров он попал под лавину. Двое других членов группы смогли самостоятельно спуститься и не пострадали.

Поиски пропавшего россиянина начались утром 26 января. Его обнаружили без сознания. Позднее медики констатировали смерть.

