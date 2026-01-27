Защита обжаловала арест собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Адвокаты владельца рухнувшего торгового центра в Новосибирске Сергея Туркова обжаловали решение суда об аресте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Первомайского районного суда города.

Со слов собеседника агентства, защита подала две апелляционные жалобы. Они будут рассмотрены кассационной инстанцией – Новосибирским областным судом.

В частности, адвокаты запросили более мягкую меру пресечения, например, запрет на определенные действия или домашний арест.

Обрушение ТЦ произошло 21 января. В результате пострадали 2 человека, еще 1 скончался в карете скорой помощи.

В городе после ЧП вводили режим повышенной готовности. Разбор завалов продолжался 2 дня.

Причиной трагедии назвали скопление снега. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что ТЦ возвели самовольно.

Вскоре Турков был задержан и отправлен судом под стражу до 22 марта 2026 года. Свою вину он не признал.