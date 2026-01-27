Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:12

Происшествия

Защита обжаловала арест собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Адвокаты владельца рухнувшего торгового центра в Новосибирске Сергея Туркова обжаловали решение суда об аресте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Первомайского районного суда города.

Со слов собеседника агентства, защита подала две апелляционные жалобы. Они будут рассмотрены кассационной инстанцией – Новосибирским областным судом.

В частности, адвокаты запросили более мягкую меру пресечения, например, запрет на определенные действия или домашний арест.

Обрушение ТЦ произошло 21 января. В результате пострадали 2 человека, еще 1 скончался в карете скорой помощи.

В городе после ЧП вводили режим повышенной готовности. Разбор завалов продолжался 2 дня.

Причиной трагедии назвали скопление снега. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что ТЦ возвели самовольно.

Вскоре Турков был задержан и отправлен судом под стражу до 22 марта 2026 года. Свою вину он не признал.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика