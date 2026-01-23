Суд арестовал собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Первомайский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу собственнику рухнувшего в городе торгового центра Сергею Туркову. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Под стражей мужчина будет находиться до 22 марта 2026 года. При этом адвокат обвиняемого Александр Сердюк заявил, что защита собирается обжаловать это решение.

Обрушение ТЦ произошло в среду, 21 января. В результате два человека пострадали, еще один скончался в карете скорой помощи.

В городе после ЧП вводили режим повышенной готовности. Разбор завалов продолжался два дня.

Причиной трагедии назвали скопление снега. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что ТЦ возвели самовольно. Вскоре владелец здания был задержан, свою вину он не признал.