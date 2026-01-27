Исследование: спрос на бронирования на 23 февраля среди москвичей вырос на 68%

Фото: depositphotos/GrinPhoto

Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Иркутск вошли в число самых востребованных направлений среди москвичей на февральские праздники. Об этом говорится в исследовании онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным экспертов, туристический спрос на поездки в февральские праздники, с 20-го по 23-е число, вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





из результатов исследования В топ-10 самых востребованных направлений по числу бронирований среди москвичей вошли Санкт-Петербург, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Сочи, Иркутск, Ярославль, Красная Поляна, Архыз и Казань.

В свою очередь, многие из этих направлений были популярны у жителей столицы и в прошлом году. Однако тогда в топ также вошли Калининград, Ростов-на-Дону и Тула, отмечается в исследовании.

Говоря о зарубежных поездках, аналитики отметили, что в этом году москвичи отдали предпочтение Белоруссии, ОАЭ и Турции.

Что касается особенностей путешествий, то в 50% случаев туристы отправляются на отдых вдвоем и без детей.

"Каждое четвертое бронирование приходится на семейных туристов с одним ребенком или несколькими (25%), около 16% – на соло-туристов, а 9% – на компании взрослых от 3 человек", – отметили аналитики.

Ранее стало известно, что в 2025 году иностранцы чаще всего выбирали Москву в качестве локации для туристической поездки. А Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград вошли в топ-10 востребованных направлений.

