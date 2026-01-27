Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 08:00

Туризм
Главная / Новости /

Исследование: спрос на бронирования на 23 февраля среди москвичей вырос на 68%

Спрос на туристические бронирования на 23 февраля среди москвичей вырос на 68%

Фото: depositphotos/GrinPhoto

Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Иркутск вошли в число самых востребованных направлений среди москвичей на февральские праздники. Об этом говорится в исследовании онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным экспертов, туристический спрос на поездки в февральские праздники, с 20-го по 23-е число, вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-10 самых востребованных направлений по числу бронирований среди москвичей вошли Санкт-Петербург, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Сочи, Иркутск, Ярославль, Красная Поляна, Архыз и Казань.
из результатов исследования

В свою очередь, многие из этих направлений были популярны у жителей столицы и в прошлом году. Однако тогда в топ также вошли Калининград, Ростов-на-Дону и Тула, отмечается в исследовании.

Говоря о зарубежных поездках, аналитики отметили, что в этом году москвичи отдали предпочтение Белоруссии, ОАЭ и Турции.

Что касается особенностей путешествий, то в 50% случаев туристы отправляются на отдых вдвоем и без детей.

"Каждое четвертое бронирование приходится на семейных туристов с одним ребенком или несколькими (25%), около 16% – на соло-туристов, а 9% – на компании взрослых от 3 человек", – отметили аналитики.

Ранее стало известно, что в 2025 году иностранцы чаще всего выбирали Москву в качестве локации для туристической поездки. А Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград вошли в топ-10 востребованных направлений.

Читайте также


туризмэксклюзив

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика