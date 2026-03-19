Новости

Новости

19 марта, 11:10

В Минтруде напомнили о санаторно-курортном лечении для ветеранов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветераны СВО вправе раз в год бесплатно пройти санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда России. Об этом пресс-служба Минтруда сообщила в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что периодичность реабилитации определяется в соответствии с медицинскими показаниями. Для ее прохождения, а также лечения необходимо подать заявление. Сделать это можно через портал "Госуслуги", в Соцфонде или центре "Мои документы", а также через медорганизацию, в которой наблюдается ветеран спецоперации.

Между тем в Москве на базе госпиталя ветеранов войны создана специализированная поликлиника для ветеранов СВО. Там им предоставляют не только лечение и реабилитацию, но и помогают найти работу и наладить быт.

Кроме того, в столице работает уникальный центр, который специализируется на протезировании для участников и ветеранов спецоперации.

