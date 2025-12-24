Собянин сообщил о планах открытия в Москве поликлиники для ветеранов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице на базе госпиталя ветеранов войны организована специализированная поликлиника для ветеранов СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства Москвы в Мосгордуме.

"Помочь им (ветеранам СВО. – Прим. ред.) найти хорошую работу, наладить быт, получить необходимое лечение, реабилитацию. Все эти задачи мы решаем в постоянном режиме", – отметил мэр.

Также он добавил, что в столице функционирует уникальный центр, специализирующийся на протезировании для бойцов и ветеранов СВО.

Ранее Собянин поблагодарил москвичей, которые оказывают помощь участникам СВО. Мэр подчеркнул, что тысячи жителей столицы защищают родину на передовой, охраняют небо над городом, помогают населению пострадавших регионов и производят продукцию для российской армии. При этом власти столицы тоже не отступают от стратегических целей развития города, постоянно идут вперед и ставят перед собой амбициозные цели.