Награды от имени мэра Москвы вручили в зоне СВО

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В зоне СВО состоялось награждение от имени Сергея Собянина мобилизованных и служащих по контракту бойцов.

Они внесли неоценимый вклад в победу над противником. Особо отличившимся офицерам и рядовым были вручены благодарности, почетные грамоты мэра Москвы и ценные памятные подарки.

В ходе церемонии отметили храбрость награжденных, а также то, что они являются истинными патриотами Родины. Москва гордится участниками СВО и их боевыми товарищами, которые отважно сражаются и защищают безопасность всех граждан страны.

В Москве ведется системная, бесперебойная работа на всех уровнях по поддержке участников СВО и членов их семей.

Жители Москвы могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих". Подарки и поздравления можно оставить в павильонах "Фабрика подарков", которые будут работать до 28 февраля. Всего в столице 30 таких павильонов.

Военнослужащим можно отправить подарочные наборы, носки, варежки, перчатки, термобелье, стельки, предметы гигиены.