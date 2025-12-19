Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 12:31

Город

Предприниматели отправляют гумпомощь на фронт в рамках "Путешествия в Рождество"

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Предприниматели поддерживают бойцов СВО, участвуя в фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках "Зимы в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они продают съедобные изделия и собирают гуманитарную помощь для бойцов. Например, предпринимательница Евгения Бровко радует блинами, вафлями и чаем посетителей площадок в парке Олимпийской Деревни и Теплом Стане. Вместе с соседями она также регулярно помогает военнослужащим.

"За этот год нам удалось собрать очень много гуманитарной помощи. Генераторы, спутники, усилители сигналов, медицинские принадлежности и, конечно, продукты питания. Наша главная мотивация – все для фронта, все для победы", – поделилась Бровко.

Когда украинский беспилотник ударил по машине волонтера, отвозящего посылки в зону СВО, инициативная группа очень быстро собрала средства на новый автомобиль. С волонтерами сотрудничают и жители соседних районов, изготавливающие окопные свечи.

Помогает военнослужащим и компания "Царский пряник". С 2022 года она отправляет им съедобные сувениры для поднятия настроения. Команда сотрудничает с инициативными группами, такими как "Тепло из дома", а также с храмами. Они доставляют посылки бойцам.

Командир войсковой части, регулярно получающей посылки, поблагодарил каждого сотрудника. Все отправленные пряники совершенно разные. Готовятся тематические партии к определенным праздникам: к Новому году, Пасхе, Дню защитника Отечества.

Генеральный директор компании Анна Йосифова отметила, что бойцы высоко ценят посылки, которые сделаны с душой. Во время начала спецоперации солдаты получили пряники со словами благодарности.

Компания "Ароматы тайги", которая продает орехи, сушеные и соленые грибы, ягоды и травы, регулярно принимает участие в фестивалях. Также предприятие постоянно помогает солдатам с самого начала СВО.

Например, военнослужащим передают кедровые орехи. Также руководитель компании помогает закупать гуманитарную помощь в составе организации "Опора России". Они передавали инструменты и нужные вещи, за что получили благодарность от военных.

Также команда участвует в разных сборах. Например, продукты были переданы семьям бойцов из Истры. По словам представительницы компании, они и дальше будут продолжать эту поддержку.

Между тем москвичи перевели более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Средства горожане перечисляют на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных в электронных проектах.

Один балл равен одному рублю. Москвичи могут переводить от 500 до 5 тысяч баллов неограниченное количество раз.

Читайте также


бизнесгород

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика