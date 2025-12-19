Предприниматели отправляют гумпомощь на фронт в рамках "Путешествия в Рождество"

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Предприниматели поддерживают бойцов СВО, участвуя в фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках "Зимы в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они продают съедобные изделия и собирают гуманитарную помощь для бойцов. Например, предпринимательница Евгения Бровко радует блинами, вафлями и чаем посетителей площадок в парке Олимпийской Деревни и Теплом Стане. Вместе с соседями она также регулярно помогает военнослужащим.

"За этот год нам удалось собрать очень много гуманитарной помощи. Генераторы, спутники, усилители сигналов, медицинские принадлежности и, конечно, продукты питания. Наша главная мотивация – все для фронта, все для победы", – поделилась Бровко.

Когда украинский беспилотник ударил по машине волонтера, отвозящего посылки в зону СВО, инициативная группа очень быстро собрала средства на новый автомобиль. С волонтерами сотрудничают и жители соседних районов, изготавливающие окопные свечи.

Помогает военнослужащим и компания "Царский пряник". С 2022 года она отправляет им съедобные сувениры для поднятия настроения. Команда сотрудничает с инициативными группами, такими как "Тепло из дома", а также с храмами. Они доставляют посылки бойцам.

Командир войсковой части, регулярно получающей посылки, поблагодарил каждого сотрудника. Все отправленные пряники совершенно разные. Готовятся тематические партии к определенным праздникам: к Новому году, Пасхе, Дню защитника Отечества.

Генеральный директор компании Анна Йосифова отметила, что бойцы высоко ценят посылки, которые сделаны с душой. Во время начала спецоперации солдаты получили пряники со словами благодарности.

Компания "Ароматы тайги", которая продает орехи, сушеные и соленые грибы, ягоды и травы, регулярно принимает участие в фестивалях. Также предприятие постоянно помогает солдатам с самого начала СВО.

Например, военнослужащим передают кедровые орехи. Также руководитель компании помогает закупать гуманитарную помощь в составе организации "Опора России". Они передавали инструменты и нужные вещи, за что получили благодарность от военных.

Также команда участвует в разных сборах. Например, продукты были переданы семьям бойцов из Истры. По словам представительницы компании, они и дальше будут продолжать эту поддержку.

Между тем москвичи перевели более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Средства горожане перечисляют на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных в электронных проектах.

Один балл равен одному рублю. Москвичи могут переводить от 500 до 5 тысяч баллов неограниченное количество раз.

