13 февраля, 09:22

Транспорт

Движение поездов через станцию Павшино на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 затруднено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов через станцию Павшино на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 затруднено из-за остановки состава по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

К остановившимся вагонам уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет поезд с путей. В ходе этих работ часть составов будет курсировать по укороченным маршрутам.

"Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", – сказано в сообщении.

Задерживаются и пригородные поезда Казанского и Ярославского направлений МЖД. На первом участке некоторые составы курсируют в сторону Москвы с отклонением от графика из-за вынужденных остановок на участках Воскресенск – Виноградово, Раменское – Быково.

На Ярославском направлении составы отстают от графика по техническим причинам. МЖД вместе с компанией-перевозчиком работают над сокращением опоздания поездов.

Новости Москвы: МЖД объяснила причины сбоев в работе электричек Казанского направления

транспорт

