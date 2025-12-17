Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:52

Мэр Москвы

Собянин: Москва приготовила новогоднюю программу для семей участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город подготовил подарки и праздничную программу к Новому году для семей участников СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В частности, детям военнослужащих от 3 до 13 лет будут предоставлены билеты на "Елку Мэра", которая пройдет в Гостином дворе. Также все они получат сладкие подарки. Женам и родителям бойцов СВО, а также ветеранам, завершившим службу, вручат праздничные наборы.

Для согласования удобного времени доставки с семьями будет связываться куратор из контакт-центра. Возможен также самовывоз из Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Кроме того, в течение всего декабря в центре проходят праздничные мероприятия: мастер-классы и представления. Сегодня, 17 декабря, можно посетить концерт воспитанников Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая. В субботу, 20 декабря, там же пройдет интерактивное семейное путешествие.

Также участники СВО и их семьи могут посещать самые разные культурные мероприятия: спектакли, интерактивы в культурных центрах, библиотеках и кинопарке "Москино" в рамках "Зимы в Москве".

Предварительно записавшись, можно побывать на экскурсии в музее в Галерее А. Шилова и мемориальных квартирах Государственного музея В. В. Маяковского. Доступны выставки в Государственном музее А. С. Пушкина. Также интересные мероприятия ждут в арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади.

Мэр также указал, что у членов семей военных будет возможность бесплатно посетить новый каток в "Лужниках" и горнолыжный комплекс "Воробьевы горы". Также участники СВО и их родные получат скидку на прокат инвентаря. Вместе с тем с декабря по март они могут воспользоваться приоритетной регистрацией на разные спортивные события зимнего сезона.

Между тем москвичи перевели более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Средства горожане перечисляют на сайте программы лояльности "Миллион призов" с помощью баллов, полученных в электронных проектах.

