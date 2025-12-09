Форма поиска по сайту

09 декабря, 07:50

Общество

Женам участников СВО расскажут, как открыть свое дело

Фото: 123RF/elmirex2009

Во флагманском центре "Моя работа" 11 декабря состоится менторская гостиная "Женское дело". Ее гостями станут жены, матери и сестры участников СВО, которым расскажут о том, как открыть и развить собственное дело, передает портал mos.ru.

Мероприятие пройдет по адресу улица Шаболовка, дом 48. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Программа начнется с анализа трендов рынка труда 2026 года. Эксперт выступит с информацией о перспективных нишах и возможностях франчайзинга. В блоке "Путь к стабильной практике" участницам помогут составить четкий план развития: объяснят, как привлечь первых клиентов, разработать авторскую методологию и грамотно распланировать бюджет. На сессии "От идеи до масштабирования" представят пошаговый алгоритм действий – от выбора концепции и запуска проекта до принципов тиражирования успешного бизнеса.

На тренинге "Женщина, которая создает будущее производства" эксперты объяснят, как перейти от технической роли к лидерской позиции. А на семинаре "Точки опоры: как тело помогает найти путь" слушательницам расскажут, как регулярная физическая активность помогает находить решения сложных задач.

Образовательную часть завершит тренинг "Как стать предпринимателем в условиях неопределенности". Специалисты детально разберут инструменты и стратегии, позволяющие избежать распространенных ошибок и создать устойчивый бизнес.

Также в рамках гостиной пройдет сессия "Женский круг поддержки решений". Участницы смогут обсудить свои идеи, получить обратную связь по проектам и завести полезные деловые знакомства.

Мероприятие организовано при участии Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Как отметил Сергей Собянин в стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года, город создает условия для каждого москвича и жителя других регионов, чтобы они могли раскрыть свой кадровый потенциал и успешно интегрироваться в крупнейший рынок труда страны.

Служба занятости населения Москвы является крупнейшим государственным кадровым оператором, который помогает жителям столицы в поиске работы. В ее структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры занятости работают по адресам улица Куусинена, дом 2, корпус 1, и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр "Моя карьера" находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

В центре "Профессии будущего" (улица Щепкина, дом 38, строение 1) можно всего за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий в разных отраслях экономики. После обучения с трудоустройством помогут карьерные наставники. Центр сотрудничает с более чем тремя тысячами работодателей.

Также участники, ветераны СВО и члены их семей могут обучиться основам предпринимательства, открыть свой бизнес и развить его благодаря программе "СВОй бизнес с поддержкой от города" на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Главное преимущество данной программы – персональное сопровождение на каждом этапе.

Участники спецоперации и их семьи могут получить помощь в Едином центре поддержки

