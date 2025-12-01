Форма поиска по сайту

01 декабря, 10:58

Город

Ветераны СВО и члены их семей получают поддержку МБМ по открытию бизнеса

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве участники, ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут обучиться основам предпринимательства, открыть свой бизнес и развить его благодаря программе "СВОй бизнес с поддержкой от города" на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Главное преимущество программы – персональное сопровождение на каждом этапе. Также все виды поддержки участников (консультации, обучающие программы, доступ к деловым мероприятиям) сохранятся после открытия бизнеса.

Ветеран СВО Андрей Кочебин стал одним из тех, кто уже воспользовался программой. После возвращения из зоны боевых действий и реабилитации он решил открыть вендинговый бизнес и узнал о возможностях проекта, оставив заявку на индивидуальное сопровождение.

Далее Кочебин получил консультацию от специалистов, которые рассказали ему о режимах налогообложения и страховых взносах. Сейчас мужчина планирует зарегистрировать ИП и ищет помещение, где сможет на выгодных условиях разместить автоматы. Ему также оказывают поддержку специалисты МБМ.

Одной из первых участниц программы "СВОй бизнес с поддержкой от города" стала жена военнослужащего СВО и владелица интернет-магазина тканей Виктория Ермак. Специалисты МБМ подобрали необходимые сервисы, чтобы женщина смогла открыть свой шоурум и организовать производство домашнего текстиля.

Ермак посетила интенсив по использованию искусственного интеллекта в бизнесе и теперь проведет бесплатную съемку тканей для каталога, воспользовавшись услугой "Фотоконтент для бизнеса".

Поддержку бизнесменов организуют в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в национальный проект " Эффективная и конкурентная экономика" и стратегию мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

МБМ помогает участникам открывать свое дело и развивать его. В центрах услуг для бизнеса желающим расскажут о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки. Также организация проводит форумы, семинары, тренинги, конференции, помогающие найти партнеров и повысить профессиональную компетенцию.

Более подробную информацию об открытии бизнеса и его развитии можно узнать на сайте или уточнить по номеру телефона 8 (495) 225⁠-14⁠-14

Ранее Сергей Собянин сообщил, что всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений Москвы.

По словам мэра, город продолжит оказывать помощь в устройстве детей военнослужащих в образовательные учреждения и выполнять выплаты ежемесячного пособия участникам СВО на ребенка без учета имущественного положения семьи. Собянин отметил, что военнослужащие могут обратиться также в Единый центр поддержки.

