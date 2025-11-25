Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 07:36

Общество

Московские предприниматели отправляют сезонные вещи бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российским бойцам, находящимся в зоне боевых действий, крайне важно обеспечивать комфортные условия, в том числе поддержание оптимальной температуры тела и возможность отдыха. В связи с этим московские предприниматели отправляют военным сезонную одежду, удобную обувь и одеяла с подушками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, владельцы строительного маркета в Южном Медведкове передали на фронт десятки комплектов постельного белья, а сотрудники продуктовых магазинов из Ярославского района дополнительно направили с ними термобелье, сапоги и 200 пар носков. В свою очередь, представители одного из ТЦ в Северном Медведкове закупили для бойцов 60 матрасов.

Сотрудники магазина пряжи в районе Соколиная Гора периодически отправляют в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка по 30–50 килограммов трикотажных изделий ручной работы. Они также закупили 1,2 тысячи свитеров для проходящих лечение солдат.

В этом же районе находится военторг, сотрудники которого собрали большой груз из 500 спальников, 150 комплектов нательного белья, 150 пар носков и стольких же маскировочных сетей. Эту посылку направили в отряды спецназначения.

В Юго-Восточном административном округе больше всего гумпомощи собрали в Люблине. В частности, три местных ресторана, два кафе и один магазин закупили 350 комплектов зимней формы, 50 пар берцев, 100 упаковок термобелья и прочих необходимых сезонных вещей для российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что владелец техцентра по ремонту авто в районе Царицыно Станислав собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Он присоединился к волонтерской группе примерно 1,5 года назад. Группа формирует посылки в зону СВО по запросам: добровольцы напрямую связываются с бойцами и узнают, что им сейчас нужно.

Культбригада Москонцерта при поддержке департамента культуры Москвы в преддверии новогодних праздников также открыла сбор гуманитарной помощи для детей из новых российских регионов. До 12 декабря все желающие могут принести новогодние подарки для малышей и школьников.

В Москве представили программы адаптации для участников СВО

Читайте также


обществогород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика