Московские предприниматели отправляют сезонные вещи бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российским бойцам, находящимся в зоне боевых действий, крайне важно обеспечивать комфортные условия, в том числе поддержание оптимальной температуры тела и возможность отдыха. В связи с этим московские предприниматели отправляют военным сезонную одежду, удобную обувь и одеяла с подушками. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, владельцы строительного маркета в Южном Медведкове передали на фронт десятки комплектов постельного белья, а сотрудники продуктовых магазинов из Ярославского района дополнительно направили с ними термобелье, сапоги и 200 пар носков. В свою очередь, представители одного из ТЦ в Северном Медведкове закупили для бойцов 60 матрасов.

Сотрудники магазина пряжи в районе Соколиная Гора периодически отправляют в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка по 30–50 килограммов трикотажных изделий ручной работы. Они также закупили 1,2 тысячи свитеров для проходящих лечение солдат.

В этом же районе находится военторг, сотрудники которого собрали большой груз из 500 спальников, 150 комплектов нательного белья, 150 пар носков и стольких же маскировочных сетей. Эту посылку направили в отряды спецназначения.

В Юго-Восточном административном округе больше всего гумпомощи собрали в Люблине. В частности, три местных ресторана, два кафе и один магазин закупили 350 комплектов зимней формы, 50 пар берцев, 100 упаковок термобелья и прочих необходимых сезонных вещей для российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что владелец техцентра по ремонту авто в районе Царицыно Станислав собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Он присоединился к волонтерской группе примерно 1,5 года назад. Группа формирует посылки в зону СВО по запросам: добровольцы напрямую связываются с бойцами и узнают, что им сейчас нужно.

Культбригада Москонцерта при поддержке департамента культуры Москвы в преддверии новогодних праздников также открыла сбор гуманитарной помощи для детей из новых российских регионов. До 12 декабря все желающие могут принести новогодние подарки для малышей и школьников.