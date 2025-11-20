Волонтеры в Восточном Дегунине направили на фронт более 110 гуманитарных грузов

Фото: пресс-служба префектуры северного административного округа города Москвы

Волонтерский центр на Дубнинской улице в районе Восточное Дегунино на протяжении 2,5 года помогает участникам СВО, отправляя гуманитарные грузы на фронт и в военные госпитали. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За этот период добровольцы из Восточного Дегунина отправили в зону СВО свыше 110 гуманитарных грузов. Волонтеры центра также изготавливают маскировочные сети и накидки. Многие из них работают дома, нарезая ленты для сетей, делая нашлемники и окопные свечи, а также другие вещи и предметы первой необходимости.

Как рассказала координатор волонтеров Людмила Мясоедова, в середине ноября они отправили очередную партию, которая включала устройство для обнаружения и идентификации дронов, восемь маскировочных сетей, а также носки и сладости.

"С начала работы в марте 2023 года мы изготовили и отправили на передовую более 500 сетей и 70 накидок. Плести приходят целыми семьями, бабушки приводят внуков, обучают их. Ребята также рисуют, подписывают открытки с теплыми пожеланиями – все это потом отправляют вместе с гуманитарной помощью на фронт", – добавила Мясоедова.

Волонтеры центра регулярно поддерживают контакт с бойцами и медиками, что позволяет им направлять гуманитарную помощь адресно – по индивидуальным запросам. Для госпиталей отправляют медикаменты, постельное белье и различные вещи, необходимые для восстановления солдат.

Помимо этого, по запросу коллективов добровольцы могут проводить мастер-классы, на которых показывают, как они делают сети, тактические браслеты, накидки и окопные свечи.

Если с начала работы центра в Восточном Дегунине в нем насчитывалось всего 30 человек, то сейчас к инициативе присоединились уже более 160 добровольцев. Организация ведет сбор гуманитарной помощи: различных лекарств, теплых вещей, раций, а также повседневной одежды.

Для того, чтобы присоединиться к деятельности центра или подать заявку на мастер-класс, нужно обратиться в управу района Восточное Дегунино по адресу улица 800-летия Москвы, дом 32, или непосредственно в волонтерский центр по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1.

Ранее сообщалось, что волонтеры фонда "Дела важнее слов" в Зеленограде регулярно передают бойцам СВО медикаменты, средства гигиены и защиты, продукты питания и амуницию. Всего было собрано и доставлено военным более 400 тонн грузов.

В Центре профессионального и карьерного развития прошел патриотический форум "Герой моего района". В рамках мероприятия ветераны СВО, спасатели и спортсмены встретились со столичной молодежью. Форум стал частью одноименного проекта, в рамках которого уже записано более 140 интервью с участниками СВО, волонтерами и педагогами.