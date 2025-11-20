Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 07:35

Общество

Волонтеры в Восточном Дегунине направили на фронт более 110 гуманитарных грузов

Фото: пресс-служба префектуры северного административного округа города Москвы

Волонтерский центр на Дубнинской улице в районе Восточное Дегунино на протяжении 2,5 года помогает участникам СВО, отправляя гуманитарные грузы на фронт и в военные госпитали. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За этот период добровольцы из Восточного Дегунина отправили в зону СВО свыше 110 гуманитарных грузов. Волонтеры центра также изготавливают маскировочные сети и накидки. Многие из них работают дома, нарезая ленты для сетей, делая нашлемники и окопные свечи, а также другие вещи и предметы первой необходимости.

Как рассказала координатор волонтеров Людмила Мясоедова, в середине ноября они отправили очередную партию, которая включала устройство для обнаружения и идентификации дронов, восемь маскировочных сетей, а также носки и сладости.

"С начала работы в марте 2023 года мы изготовили и отправили на передовую более 500 сетей и 70 накидок. Плести приходят целыми семьями, бабушки приводят внуков, обучают их. Ребята также рисуют, подписывают открытки с теплыми пожеланиями – все это потом отправляют вместе с гуманитарной помощью на фронт", – добавила Мясоедова.

Волонтеры центра регулярно поддерживают контакт с бойцами и медиками, что позволяет им направлять гуманитарную помощь адресно – по индивидуальным запросам. Для госпиталей отправляют медикаменты, постельное белье и различные вещи, необходимые для восстановления солдат.

Помимо этого, по запросу коллективов добровольцы могут проводить мастер-классы, на которых показывают, как они делают сети, тактические браслеты, накидки и окопные свечи.

Если с начала работы центра в Восточном Дегунине в нем насчитывалось всего 30 человек, то сейчас к инициативе присоединились уже более 160 добровольцев. Организация ведет сбор гуманитарной помощи: различных лекарств, теплых вещей, раций, а также повседневной одежды.

Для того, чтобы присоединиться к деятельности центра или подать заявку на мастер-класс, нужно обратиться в управу района Восточное Дегунино по адресу улица 800-летия Москвы, дом 32, или непосредственно в волонтерский центр по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1.

Ранее сообщалось, что волонтеры фонда "Дела важнее слов" в Зеленограде регулярно передают бойцам СВО медикаменты, средства гигиены и защиты, продукты питания и амуницию. Всего было собрано и доставлено военным более 400 тонн грузов.

В Центре профессионального и карьерного развития прошел патриотический форум "Герой моего района". В рамках мероприятия ветераны СВО, спасатели и спортсмены встретились со столичной молодежью. Форум стал частью одноименного проекта, в рамках которого уже записано более 140 интервью с участниками СВО, волонтерами и педагогами.

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Читайте также


обществогород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика