Зеленоградцы направили в зону СВО более 400 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Волонтеры фонда "Дела важнее слов" в Зеленограде регулярно передают бойцам СВО медикаменты, средства гигиены и защиты, продукты питания и амуницию. Всего собрано и доставлено военным более 400 тонн грузов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Благотворительная организация объединяет более 750 жителей Зеленограда. Только в первые месяцы СВО добровольцы отправили около тонны лекарств и аптечек госпиталю в Белгородской области. Кроме того, с начала спецоперации волонтеры закупили и отправили бойцам около 100 тонн тактической амуниции, более четырех тонн медикаментов, 10 тонн средств гигиены, 60 тонн продуктов питания, около 50 печей и прочее.

В марте 2023 года на базе Объединения культурных и досуговых центров ЗелАО также открылась первая мастерская по плетению маскировочных сетей. На сегодняшний день их уже три, ежедневно в работу включаются порядка 20 волонтеров. За все время работы мастерских было сплетено уже примерно 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, сообщила глава фонда Наталья Дубровская.

Организация также оказывает поддержку вернувшимся военным, обеспечивая их предметами первой необходимости, средствами реабилитации, консультациями по социальным и юридическим вопросам.

Помимо этого, немаловажным видом работы волонтеров является организация патриотического воспитания молодежи. В частности, для юных москвичей проводят мастер-классы по изготовлению комплектующих для средств защиты и маскировочных сетей.

Присоединиться и поддержать российских бойцов может любой желающий. Узнать подробности можно по адресу Зеленоград, корпус 231 (вход со стороны вывески с надписью: "Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда") по будням с 11:00 до 18:00.

Столичные НКО также поддерживают ветеранов спецоперации и их семьи. Например, конноспортивный клуб для инвалидов с 1999 года организует занятия по иппотерапии и адаптированной верховой езде. Среди тех, кто посещает занятия, – около 100 участников СВО.

Кроме того, жители столицы продолжают активно оказывать помощь бойцам СВО в рамках проекта "Москва помогает". Горожане посещают мастер-классы по созданию маскировочных сетей, антитепловизионных одеял, сухого душа, тактических браслетов и других востребованных вещей.