Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные НКО поддерживают ветеранов спецоперации и их семьи. Например, конноспортивный клуб для инвалидов с 1999 года организует занятия по иппотерапии и адаптированной верховой езде. Среди тех, кто посещает занятия, – около 100 участников СВО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К концу октября для них уже было проведено почти 500 занятий. Реабилитация строится поэтапно. На первом этапе применяется иппотерапия – метод, в основе которого лежит терапевтическое влияние движений лошади. Когда животное движется шагом, его плавные и ритмичные колебания передаются всаднику. Это способствует укреплению мышц, улучшает координацию и чувство равновесия, снимает мышечное напряжение и активизирует деятельность нервной системы.

На втором этапе – адаптированной верховой езде – человек учится управлять лошадью. Тренировка проходит под наблюдением инструктора и в присутствии иппотерапевта, который следит за безопасностью и правильностью выполнения движений. Постепенно всадники обретают уверенность, у них развивается моторика и чувство самостоятельности.

Третий этап – спортивный. Его выбирают те, кто хочет продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях. Для них подбирают специальное снаряжение, например особые поводья, дающие возможность управлять лошадью одной рукой. Освоив рысь или галоп, можно выступать на состязаниях вместе с параспортсменами.

Программу реабилитации для ветеранов специальной военной операции и членов их семей реализует Международный союз помощи и поддержки пациентов. Эта организация трижды становилась победителем конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций – в 2023, 2024 и 2025 годах. Сотрудники регулярно проводят кулинарные мастер-классы в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Каждое такое занятие, которое длится от полутора до трех часов, посвящено выпечке пирогов, приготовлению борща, созданию зимних заготовок. По словам собеседницы портала mos.ru, многие с удовольствием готовят блюда разных национальных кухонь – от скандинавской ухи до испанской паэльи. Летом встречи проходят на уличной площадке центра: в таких случаях участники могут пожарить шашлык на свежем воздухе, слушая выступления приглашенных музыкантов.

На всех занятиях присутствует психолог – он помогает участникам наладить общение и создает дружескую атмосферу. Его поддержка особенно важна: ветераны и их близкие учатся справляться с последствиями стресса и быстрее адаптируются к мирной жизни.

Всего в кулинарных мастер-классах приняли участие 300 человек. Около 85 процентов из них отметили, что после совместного приготовления еды их эмоциональное состояние улучшилось. Организация планирует запустить и онлайн-занятия по кулинарии, чтобы привлечь жителей из разных регионов России.

Благотворительный фонд "Догоникота" помогает обрести новый дом животным, оставшимся без хозяев в новых и приграничных регионах. В названии организации объединены слова "дог" (собака), "кот" и "Ника" – имя основательницы фонда Вероники Ереминой. Уже шесть лет она вместе с единомышленниками спасает животных, а два с половиной года назад создала объединение волонтеров, которые помогают перевозить питомцев в Москву, обеспечивают им временное проживание и ищут новых хозяев.

Некоторые истории особенно запоминаются. Например, однажды волонтеры получили обращение из Херсонской области и отправились на помощь животным, оставшимся без владельцев. Всех удалось доставить в Москву и пристроить в семьи. Были случаи, когда за помощью обращались из Белгородской области – тогда фонд также помог спасти нескольких собак, которым подарили заботу и дом.

В скором времени в Москву из Курска привезут четырех спасенных собак. Всего волонтеры помогли уже 180 животным обрести дом и заботливых хозяев.

В организации подчеркивают, что очень важна помощь горожан – будь то поддержка кормами и лекарствами, финансовые взносы или участие в волонтерской работе. Такое содействие позволяет команде заботиться о своих подопечных и находить для них новый дом.

Ранее стало известно, что свыше 1,1 тысячи проектов столичных некоммерческих организаций (НКО) получили гранты мэра Москвы за пять лет. В 2025 году более чем из 700 заявок отобрали 229 лучших. Самые популярные номинации – "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт".