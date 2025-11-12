Мобильные пункты обогрева для бездомных будут работать на пяти столичных вокзалах

Мобильные пункты обогрева для людей без определенного места жительства заработали у пяти столичных вокзалов в рамках проекта "Социальный патруль". Какую помощь оказывают его сотрудники тем, кто оказался в трудной ситуации, – в материале Москвы 24.

"За каждой встречей – непростая история"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сотрудники "Социального патруля" каждый вечер обходят привокзальные площади и помогают тем, кто вынужден ночевать на улице в холодное время года. Людей приглашают пройти в теплый салон микроавтобуса, где наливают чай, внимательно выслушивают и объясняют, как можно разрешить сложившую жизненную ситуацию с помощью Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

Как рассказал Москве 24 специалист "Социального патруля" Роман Антонов, за каждой встречей на улице стоит чья-то непростая история.



Роман Антонов сотрудник "Социального патруля" Например, однажды я заметил мужчину, который едва держался на ногах от холода, руки дрожали, речь была сбивчивой. В микроавтобусе он понемногу отогрелся и рассказал, что несколько часов просидел на ветру. При осмотре выяснилось, что у него началось обморожение стопы. Сразу же вызвали скорую помощь, и госпитализация спасла человека от тяжелых последствий.

Герой другой истории, Иван, приехал в Москву, чтобы финансово поддержать семью. Он устроился на стройку, но стал жертвой обмана и не получил деньги. Обстоятельства вынудили его остаться ночевать на улице, когда температура уже опустилась ниже минус пяти градусов.

"Наши сотрудники вовремя его заметили и не дали замерзнуть. В Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки мужчине помогли встать на ноги: оказали доврачебную помощь, купили билет до родного города. А еще – связались с его сестрой, которая встретила Ивана на вокзале", – добавил Роман.

В другом случае 72-летний мужчина потерялся на улице из за проблем с памятью. Прохожий привел его в пункт обогрева "Социального патруля" на Иловайской улице – тот не помнил ни своего домашнего адреса, ни имен близких. В итоге специалисты центра нашли заявку от семьи в службе поиска пропавших – оказалось, что родные уже искали дедушку. Уже через пару часов близкие приехали и забрали его домой.



Гульнора Растегаева заведующая приемным отделением Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Мы верим, что нет безнадежных случаев. Есть люди, которым нужно помочь вернуться туда, где их любят. В этом смысл нашей работы.

В Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки с каждым случаем работают индивидуально: тем, кого обманули с жильем, помогают юристы, а при семейных кризисах поддерживают психологи. Помимо этого, сотрудники центра находят родственников, помогают оформить проездные документы, сопровождают на вокзал или в аэропорт.

Куда обращаться

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми, подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития А приходят они чаще всего именно на вокзалы. Особенно когда речь идет о тех, кто приехал в столицу на заработки и оказался в трудной ситуации.

Отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов:

Ярославского;

Курского;

Павелецкого;

Белорусского;

Киевского.

Уточняется, что они работают с 20:00 до 08:00.

Также пункты обогрева продолжают круглосуточно работать в отделениях Центра имени Глинки по адресам: Иловайская улица, дом 22, Ижорская улица, дом 21, строение 3, и улица Матросова, дом 4.

Помимо этого, в столице есть диспетчерская служба. Нуждающиеся в помощи, а также те, кто хочет сообщить об обнаружении бездомного, в любое время могут позвонить в отделение мобильных бригад "Социальный патруль" по телефонам 8 (499) 357-01-80 и 8 (903) 720-15-08. Либо набрать номер единой службы помощи – 112.