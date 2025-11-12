Форма поиска по сайту

12 ноября, 16:24

Город
Мобильные пункты обогрева для бездомных будут работать на пяти столичных вокзалах

"Нет безнадежных случаев": как столичный "Социальный патруль" спасает жизни

Мобильные пункты обогрева для людей без определенного места жительства заработали у пяти столичных вокзалов в рамках проекта "Социальный патруль". Какую помощь оказывают его сотрудники тем, кто оказался в трудной ситуации, – в материале Москвы 24.

"За каждой встречей – непростая история"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сотрудники "Социального патруля" каждый вечер обходят привокзальные площади и помогают тем, кто вынужден ночевать на улице в холодное время года. Людей приглашают пройти в теплый салон микроавтобуса, где наливают чай, внимательно выслушивают и объясняют, как можно разрешить сложившую жизненную ситуацию с помощью Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

Как рассказал Москве 24 специалист "Социального патруля" Роман Антонов, за каждой встречей на улице стоит чья-то непростая история.

Например, однажды я заметил мужчину, который едва держался на ногах от холода, руки дрожали, речь была сбивчивой. В микроавтобусе он понемногу отогрелся и рассказал, что несколько часов просидел на ветру. При осмотре выяснилось, что у него началось обморожение стопы. Сразу же вызвали скорую помощь, и госпитализация спасла человека от тяжелых последствий.
Роман Антонов
сотрудник "Социального патруля"

Герой другой истории, Иван, приехал в Москву, чтобы финансово поддержать семью. Он устроился на стройку, но стал жертвой обмана и не получил деньги. Обстоятельства вынудили его остаться ночевать на улице, когда температура уже опустилась ниже минус пяти градусов.

"Наши сотрудники вовремя его заметили и не дали замерзнуть. В Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки мужчине помогли встать на ноги: оказали доврачебную помощь, купили билет до родного города. А еще – связались с его сестрой, которая встретила Ивана на вокзале", – добавил Роман.

В другом случае 72-летний мужчина потерялся на улице из за проблем с памятью. Прохожий привел его в пункт обогрева "Социального патруля" на Иловайской улице – тот не помнил ни своего домашнего адреса, ни имен близких. В итоге специалисты центра нашли заявку от семьи в службе поиска пропавших – оказалось, что родные уже искали дедушку. Уже через пару часов близкие приехали и забрали его домой.

Мы верим, что нет безнадежных случаев. Есть люди, которым нужно помочь вернуться туда, где их любят. В этом смысл нашей работы.
Гульнора Растегаева
заведующая приемным отделением Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки

В Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки с каждым случаем работают индивидуально: тем, кого обманули с жильем, помогают юристы, а при семейных кризисах поддерживают психологи. Помимо этого, сотрудники центра находят родственников, помогают оформить проездные документы, сопровождают на вокзал или в аэропорт.

Куда обращаться

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми, подчеркнула заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А приходят они чаще всего именно на вокзалы. Особенно когда речь идет о тех, кто приехал в столицу на заработки и оказался в трудной ситуации.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов:

  • Ярославского;
  • Курского;
  • Павелецкого;
  • Белорусского;
  • Киевского.

Уточняется, что они работают с 20:00 до 08:00.

Также пункты обогрева продолжают круглосуточно работать в отделениях Центра имени Глинки по адресам: Иловайская улица, дом  22, Ижорская улица, дом 21, строение 3, и улица Матросова, дом 4.

Помимо этого, в столице есть диспетчерская служба. Нуждающиеся в помощи, а также те, кто хочет сообщить об обнаружении бездомного, в любое время могут позвонить в отделение мобильных бригад "Социальный патруль" по телефонам 8 (499) 357-01-80 и 8 (903) 720-15-08. Либо набрать номер единой службы помощи – 112.

