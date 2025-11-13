Тысячи волонтеров из Москвы объединились в проекте для помощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В рамках проекта "Москва помогает" жители столицы продолжают активно оказывать помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Горожане посещают мастер-классы по созданию маскировочных сетей, антитепловизионных одеял, сухого душа, тактических браслетов и других востребованных вещей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Многие инициативные москвичи объединяют вокруг себя единомышленников и коллективно помогают военным. Среди значимых начинаний – волонтерский проект "Вяжем-нашим.РФ", в котором сотни добровольцев занимаются плетением маскировочных сетей и изготовлением теплой одежды. В нынешнем году это объединение стало призером регионального этапа Международной премии "Мы вместе" в номинации "Герои нашего времени".

С начала проведения СВО проект "Вяжем-нашим.РФ" оказывает разностороннюю поддержку ее участникам. Силами волонтеров бойцам уже было передано более 42 тысяч квадратных метров маскировочных сетей и свыше 7,3 тысячи пар вязаных носков.

Основательница волонтерского объединения Дарья Шелковникова, находясь в кругу женщин, которые умеют и любят вязать, предложила возродить традиции времен Великой Отечественной войны и начать создавать теплые вещи для солдат.

После первых отправок от военнослужащих поступил запрос на изготовление маскировочных сетей. Организаторы "Вяжем-нашим.РФ" изучили технологию, нашли необходимые материалы и запустили масштабное направление помощи. На сегодняшний день в проекте задействованы 11 пунктов в Москве, в том числе на базе семи ведущих столичных вузов, а также более 300 вязальщиц из разных городов России. Ежегодно в плетении сетей участвуют свыше двух тысяч добровольцев.

Основательница проекта также поделилась, что наибольшую радость волонтерам доставляет обратная связь от военнослужащих. Одна из мастериц узнала на видеозаписи носки, которые она связала особым способом. К инициативе активно присоединяется и молодежь. Например, студент Московской академии Следственного комитета РФ выступил с предложением организовать пункт по плетению сетей в своем учебном заведении.

Помимо вязания одежды и создания маскировочных сетей, волонтеры также отправляют участникам спецоперации самодельные талисманы с душевными пожеланиями. Бойцам передают вещи, в которые вложены записки с теплыми посланиями.

Многие москвичи помогают военнослужащим, не выходя из дома. Ирина Павлова, координатор проекта "Вяжем-нашим.РФ", рассказала, что маломобильные горожане и волонтеры старшего возраста приглашают добровольцев к себе домой, чтобы передать им вязаные носки. Много просьб поступает от людей пожилого возраста, которые хотят участвовать в проекте. Им бывает трудно приходить лично, но они имеют огромное желание помогать. Добровольцы привозят им пряжу и затем забирают готовые изделия. По словам Ирины, эти люди всегда вызывают восхищение, а их стремление вносить вклад в общее дело невероятно трогательно.

Стать частью команды "Вяжем-нашим.РФ" может любой желающий, независимо от наличия опыта. Для этого нужно написать организаторам через социальные сети или лично посетить один из пунктов. Там также принимают гуманитарную помощь для участников спецоперации. В центральный пункт на улице Тушинской (дом 17) москвичи приносят новые одеяла, подушки, постельное белье, теплое нательное белье, термостельки, влажные салфетки и впитывающие пеленки. Во всех пунктах "Вяжем-нашим.РФ" принимаются вязаные носки.

Также с начала 2025 года столичные студенты отправили в зону СВО около 15 тонн гуманитарной помощи и свыше 25 тысяч писем и видеопоздравлений. Кроме того, молодые люди шьют бойцам одежду, плетут маскировочные сети и выступают в больницах и госпиталях.

