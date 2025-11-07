Свыше 27 миллионов рублей направили москвичи в Российский Красный Крест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городская программа лояльности "Миллион призов" и Российский Красный Крест объединили усилия для помощи жителям приграничных территорий. Участники программы уже перевели более 27 миллионов рублей на гуманитарные нужды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на собранные средства закупаются и доставляются продукты, гигиенические наборы, теплая одежда, медицинское оборудование и средства реабилитации для маломобильных граждан.

Помощь в первую очередь адресована семьям с детьми, пожилым и людям с инвалидностью. Эти средства позволяют не только реагировать на срочные запросы, но и вести планомерную работу в труднодоступных районах, а также разрабатывать меры поддержки наиболее уязвимых групп населения.

Например, волонтеры Красного Креста подарили одному из сел генератор и запас бензина – у местных жителей появилась возможность заряжать телефоны.

Для семьи с ребенком-инвалидом из приграничья сотрудники Красного Креста организовали постоянное патронажное сопровождение. Отделение организации из Курска обеспечивает их лекарствами и специализированным питанием.

Кроме того, волонтеры помогли пенсионерке, которая осталась одна в поврежденном доме без средств к существованию. Обратившись в Красный Крест, она в тот же день получила помощь – продукты, воду, одеяло и гигиенические наборы.

Чтобы присоединиться к благотворительной инициативе, необходимо авторизоваться на платформе ag-vmeste.ru, используя учетную запись Mos ID. Затем перейти в специальный раздел "Благотворительность" и нажать на кнопку "Сделать пожертвование". А после – выбрать из списка организаций карточку "Российский Красный Крест", указать эквивалентную баллам сумму и подтвердить операцию.

"Миллион призов" – это городская программа, которая позволяет москвичам использовать накопленные баллы для различных целей: от получения скидок у партнеров и билетов на культурные мероприятия до благотворительности и пополнения транспортных или парковочных счетов.

Ранее сообщалось, что жители столицы совершили свыше 9,7 тысячи переводов в фонд "Народный фронт. Все для победы!" в рамках акции "Сила поддержки", собрав свыше 6,8 миллиона рублей. Средства направят на закупку техники, амуниции, автомобилей и медикаментов для участников СВО.