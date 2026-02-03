В ГД предложили устанавливать в школах торговые автоматы с полезными продуктами

Фото: 123RF.com/dolgachov

Депутаты Госдумы предложили устанавливать в российских школах торговые автоматы с полезными продуктами. Соответствующее письмо направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Новые люди" Анна Скрозникова и Ксения Горячева, а также вице-спикер ГД Владислав Даванков. По мнению парламентариев, нужен системный подход к регулированию установки в школах вендинговых автоматов.

"Требуется пересмотреть и унифицировать нормы, содержащиеся в санитарных правилах, ГОСТах и рекомендациях Роспотребнадзора, чтобы убрать противоречия и однозначно разрешить установку автоматов со здоровыми продуктами в школах", – говорится в письме.

Как считают авторы запроса, установление понятных правил позволит расширить сеть торговых автоматов в образовательных учреждениях. Устройства помогут удовлетворить потребности в питании без необходимости покидать школу и идти в магазин, где дети обычно покупают шоколадки и газировки.

Замена указанных продуктов на полезную еду будет способствовать воспитанию у школьников культуры здорового питания, добавили парламентарии. Кроме того, наличие вендинговых автоматов снизит нагрузку на столовые и сократит очереди на переменах.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что питание детей должно быть разнообразным, сбалансированным и умеренным. Особенно эти принципы важны утром, когда ребенку нужна энергия для учебы и развития. Эксперт назвала предпочтительными белковые завтраки, так как после них дети дольше остаются сытыми.