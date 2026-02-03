Форма поиска по сайту

03 февраля, 13:26

Мэр Москвы

Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Документ предполагает внедрение в амбулаторных учреждениях Северной столицы московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Как отметил Собянин на церемонии подписания в мраморном зале столичной мэрии, Москва на протяжении последних 10 лет активно развивает ЕМИАС в городе, а два года назад подписала соглашение с Санкт-Петербургом о внедрении ее в стационары.

"Большинство стационаров – около 22, я знаю, уже оснащены этой системой. И до конца года большинство будет переведено на московскую систему ЕМИАС, адаптированную в Санкт-Петербурге", – поделился он.

По словам мэра Москвы, впереди кропотливая и чрезвычайно сложная работа. Система позволит улучшить запись к врачам, оцифровать результаты всех исследований, использовать искусственный интеллект для помощи в постановке диагноза и вести единые электронные медицинские карты.

В перспективе это даст возможность не только бороться с болезнями, но и прогнозировать их, а также планировать объемы и виды помощи для конкретных пациентов.

"Еще раз хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича за совместную работу по всем направлениям нашего общего договора, общего соглашения о социально-экономическом развитии и в тех конкретных сферах, где мы уже вручную продвигаемся к успеху", – подчеркнул Собянин.

Беглов, в свою очередь, поблагодарил мэра столицы и правительство Москвы, назвав созданную ими систему здравоохранения лучшей в стране и одной из лучших в Европе.

По его словам, ЕМИАС позволяет обслуживать все учреждения – и государственные, и частные, – давая пациенту возможность обратиться в любую клинику. Он также добавил, что разработка ЕМИАС является плюсом для всей страны.

"Безусловно, внедрение электронной медицинской карты – это шаг вперед, который дает возможность как врачам, так и пациентам иметь полное представление о состоянии здоровья. Но самое главное – внедрение этой системы дает возможность убрать очереди в поликлиниках, лучше взаимодействовать стационару с первичным звеном", – уточнил Беглов.

Подписанное соглашение предусматривает комплексную работу по цифровизации петербургских поликлиник. В них внедрят систему поддержки врачебных решений на базе искусственного интеллекта, предназначенную для помощи специалистам в постановке диагнозов.

Реализация проекта запланирована в три этапа:

  • подготовительный этап – правительство Санкт-Петербурга приведет информационно-телекоммуникационную инфраструктуру своих поликлиник в соответствие с требованиями для работы ЕМИАС;
  • этап внедрения – будет выполнено прямое подключение поликлиник к региональному сегменту московской системы ЕМИАС;
  • этап эксплуатации – все государственные амбулаторные медучреждения Санкт-Петербурга начнут полноценную работу в едином цифровом контуре.

В рамках исполнения соглашения правительство Москвы возьмет на себя закупку необходимого оборудования и технологий, а также организацию обучения для пользователей системы.

Ранее сообщалось, что москвичи пользовались электронными медицинскими картами (ЭМК) в 1,5 раза чаще в 2025 году, чем в 2024-м. В частности, в предыдущем году было установлено более 660 миллионов обращений к сервису, а их общее количество с момента открытия горожанам доступа к ЭМК превысило 1,6 миллиарда.

