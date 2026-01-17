Форма поиска по сайту

17 января, 13:06

Мэр Москвы

Сергей Собянин: москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Теперь в электронном формате можно получить:

  • карту профилактических прививок (форма 063/у);
  • сертификат о профилактических прививках;
  • справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями;
  • справку о прохождении профилактического медосмотра или диспансеризации;
  • справку о флюорографии;
  • карту профилактического медосмотра (форма 030-ПО/у);
  • карту диспансеризации ребенка (форма 030/у-Д/с).

По словам мэра, это решение позволит сэкономить время граждан, так как им не придется идти в поликлинику за справками. Их москвичи смогут получить в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или с помощью электронной медкарты на портале mos.ru. По готовности документ будет доступен для скачивания, печати или отправки по почте.

На справках будет проставляться электронная подпись врача, а также печать медучреждения. При этом Собянин обратил внимание, что все документы составляются по согласованным формам, поэтому их примут в школах, университетах, спортивных секциях, на работе и в иных организациях.

Мэр также отметил, что такая возможность уменьшит нагрузку и на поликлиники, в том числе разгрузит медиков от рутинных задач. Собянин подчеркнул, что москвичи смогут оформить справки не только дистанционно, но и получить их в медучреждениях.

В 2025 году в Москве были запущены новые цифровые сервисы, направленные на повышение качества медицинской помощи для города. В частности, появились функции для внесения данных о здоровье в электронную медкарту и управления записями к врачу с помощью ИИ-ассистента.

Вместе с тем стало проще заказывать льготное питание на молочной кухне и не забыть о посещении МРП. Заказ можно оформить через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" и портал mos.ru.

мэр Москвымедицинатехнологиигород

