Москвичи стали чаще пользоваться электронными медкартами в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи пользовались электронными медицинскими картами (ЭМК) в 1,5 чаще в 2025 году, чем в 2024-м. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Электронная медицинская карта стала главным цифровым помощником москвичей по вопросам здоровья. Пациенты могут видеть свои медицинские данные – результаты анализов, исследований, назначения врачей и другие важные сведения – в любое время и в любом месте", – отметила она.

В 2025 году было установлено более 660 миллионов обращений к сервису, а их общее количество с момента открытия горожанам доступа к ЭМК превысило 1,6 миллиарда. Почти все обращения поступают на мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Большинство пациентов чаще всего просматривают свои карты с 09:00 до 12:00. Самыми востребованными разделами в прошлом году стали "Анализы", "Приeмы" и Исследования".

ЭМК помогает врачам вести каждого пациента персонализировано на всех этапах. Москвичи могут посмотреть результаты анализов и инструментальных исследований. Кроме того, в сервисе доступны протоколы осмотров врачей, сведения о диспансерном наблюдении и диспансеризации, информация о вызовах скорой помощи, данные о вакцинации, выписанные рецепты и некоторые медсправки.

Также одним из популярных разделов в карте среди москвичей оказался "Дневник здоровья". В него можно вносить пульс и его ритмичность, вес и рост, температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, артериальное давление и сведения о приступах стенокардии.

Вместе с тем для родителей новорожденных, которые находятся в реанимационных и неонатологических отделениях, в ЭМК есть круглосуточное видеонаблюдение. Они могут удаленно следить за состоянием своих детей.

Пользоваться ЭМК могут все горожане в возрасте от 15 лет, имеющие полис обязательного медицинского страхования.

Ранее москвичам стала доступна онлайн-выдача ряда медицинских справок. Это решение позволит сэкономить время граждан, так как им не придется идти в поликлинику. Справки можно получить в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или с помощью электронной медкарты на портале mos.ru.