Песков: службы ЖКХ работают в режиме повышенной готовности из-за холодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все службы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по всей России работают в режиме повышенной готовности из-за холодов, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, холодное время года – всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Он добавил, что правительство России уделяет этому вопросу первостепенное значение.

Ночь на вторник, 3 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ в 08:00 температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса.

По словам синоптика Михаила Леуса, в среду, 4 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до минус 19–21 градуса, а днем потеплеет до минус 11–13.

Из-за аномальных морозов температуру в батареях московских квартир вновь скорректировали. В МЧС жителям мегаполиса рекомендовали использовать только сертифицированные обогреватели, не оставлять их без присмотра и избегать перегрузки электросети.