РИА Новости: тело учительницы обнаружили в школе Екатеринбурга

Фото: depositphotos/fabian19

В одной из школ Екатеринбурга охранник обнаружил тело учительницы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что педагог задерживалась на работе допоздна. По данным СМИ, она могла почувствовать ухудшение самочувствия и скончаться.

Собеседник агентства добавил, что на теле женщины не было обнаружено следов травм. Сейчас в учреждении проводится проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

