Московские врачи спасли мужчину, который отрезал себе палец бензопилой

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Хирурги городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева в Москве провели сложную микрохирургическую операцию и восстановили большой палец пациенту, полностью отрезанный бензопилой во время строительных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале Депздрава.

Операция длилась около пяти часов. Врачи выполнили остеосинтез костей первого пальца (операцию по сопоставлению и фиксации костных отломков. – Прим. ред.), восстановили сгибательные и разгибательные сухожилия, сшили нервы, а также три тыльные вены и обе пальцевые артерии.

Уточняется, что палец успешно прижился, пациента выписали домой с рекомендациями. Ему предстоит курс реабилитации для восстановления функций кисти.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян отметил, что большой палец играет ключевую роль в движениях руки и участвует в большинстве видов захвата.

"Анатомически его сложно восстанавливать. Важно помнить, что соблюдение техники безопасности – важнейшее правило профилактики производственного травматизма!" – прокомментировал медик.

Ранее врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли бронхи школьницы от застрявшей семечки. Первоклассница была доставлена в медучреждение из-за затрудненного дыхания, вызванного застрявшей скорлупой.

Медики удалили гной из бронхов, а затем безопасно и малоинвазивно извлекли инородное тело с помощью эндоскопа.