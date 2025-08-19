Подмосковные врачи достали пулю из сердца подростка

Фото: mz.mosreg.ru

В Красногорске врачи Детского клинического центра имени Рошаля успешно провели операцию по спасению 16-летнего подростка, который получил огнестрельное ранение в область сердца. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Ранение из пневматического ружья пациент получил во время игры с друзьями. Пуля застряла в наружной оболочке сердца – перикарде. После выявления инородного тела врачи незамедлительно отправили подростка на операцию.

"Инородное тело мигрировало в опаснейшую зону – между легочными венами у задней поверхности предсердия", – рассказал заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.

В связи с этим было принято решение провести малоинвазивную операцию. Она предполагает вскрытие перикарда и работу в миллиметрах от жизненно важных органов. В результате хирурги извлекли пулю без единого разреза, уточнил Степаненко.

После операции состояние подростка нормализовалось. В настоящее время пациент уже выписан из больницы.

Ранее врачи Видновской больницы спасли трехлетнюю девочку, которая случайно попробовала гель от насекомых. Инцидент произошел, когда мама ребенка решила провести генеральную уборку на кухне, выставив все предметы из шкафов на стол. Женщина ненадолго отлучилась. В это время девочка попробовала жидкость из яркого тюбика. После ребенок рассказал о случившемся родителям. Юной пациентке медики сделали промывание желудка и инфузионную терапию.